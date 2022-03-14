В США начали изощренно сливать бензин из машин

В США начали изощренным образом сливать бензин из припаркованных машин. Злоумышленники предпочитают не тратить время на взлом лючка и откачку горючего методом сообщающихся сосудов - зафиксированы случаи, когда воры просверливают отверстие в бензобаке и сливают топливо самотёком. С помощью электрического инструмента продырявить бак не составляет труда, к тому же новым способом его можно полностью опорожнить за короткое время, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Волна краж бензина в США - следствие рекордного повышения цен на топливо. С начала марта галлон (3,78 литра) бензина подорожал более чем на 15 процентов, и преступники нашли быстрый и эффективный метод, как похищать горючее.

Полицейский департамент города Эверетт (штат Вашингтон, США) предупреждает, что воровство бензина путём просверливания отверстий в баке угрожает безопасности автовладельца. Силовики советуют парковать машину в гараже или на освещенных участках дорог.

Отмечается, что стоимость топливного бака намного превышает цену бензина в нём, ведь в зависимости от автомобиля цена резервуара для горючего варьируется в диапазоне от 200 до 500 долларов. Впрочем, злоумышленников это не интересует - для них важнее, что, используя электрическую дрель, слить бензин можно всего за несколько минут.

Полиция штата Нью-Джерси объясняет, что варварский метод кражи топлива - ответ преступников на хитрые системы блокировки заправочной горловины. На современных машинах сложно быстро взломать лючок, поэтому воры нашли изощренный, но действенный способ сливать топливо. Власти США советуют сообщать в службу 911, если кто-то видит подозрительную активность возле своего автомобиля или стал жертвой преступления.