В Казахстане появились три новые области

Решение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева создать в республике три новых области со среды вступает в силу.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, соответствующий указ глава государства подписал 4 мая.

16 марта в ходе послания народу лидер страны предложил создать три новых региона - Абайскую, Жетысускую и Улытаускую области. Тогда же президент заявил, что нынешняя Алма-Атинская область должна быть разделена на две - Жетысускую с центром в городе Талдыкоргане и Алма-Атинскую, административным центром которой будет Капшагай.

Согласно указу Токаева, административным центром Абайской области станет город Семей, Жетисуской - город Талдыкорган, а Улытауской - город Жезказган. Кроме того, административный центр Алма-Атинской области переносится из Талдыкоргана в город Кунаев, который до 3 мая назывался Капшагай. Его было решено переименовать в честь первого секретаря ЦК Компартии Казахской ССР Динмухамеда Кунаева.

Ранее казахстанский политолог Данияр Ашимбаев отмечал, что новые регионы стали наследниками существовавших в прошлые годы Семипалатинской, Талдыкорганской и Жезказганской областей. По словам эксперта, их возрождение под новыми именами и с несколько иным территориальным составом обусловлено двумя основными факторами - необходимостью комплексного развития регионов Казахстана и приближением государственного управления к местным жителям и бизнесу.

Он также напомнил, что Токаев в бытность премьером добился переноса административного центра ранее укрупненной Алма-Атинской области в Талдыкорган, что позволило активнее решать социально-экономические проблемы этой части страны. При этом Ашимбаев указал, что ровно четверть века спустя после того, когда 3 мая 1997 года были ликвидированы Жезказганская и Семипалатинская области, президент возрождает исторически сложившиеся регионы Казахстана. По мнению политолога, таким образом глава государства пытается восстановить преемственность и историческую традицию, создать новый Казахстан на понятном и важном для всех фундаменте.

С учетом новых регионов количество областей в Казахстане увеличится до 17. При этом Нур-Султан, Алма-Ата и Шымкент имеют статус городов республиканского значения.