В пробах воздуха в Финляндии обнаружили радиоактивные изотопы

В пробах воздуха, собранных в городе Котке на юго-востоке Финляндии, обнаружены радиоактивные изотопы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Центр радиационной безопасности страны, передает Day.Az.

"Наблюдаемая радиоактивность не оказывает влияния на окружающую среду или здоровье человека, так как концентрации были очень низкими <...> Небольшие количества циркония и ниобия могут попасть в воздух, например, из топлива атомной электростанции во время технического обслуживания станции", - говорится в публикации.

Источник агентства уточнил, что Финляндия, Швеция, Россия и регион в целом имеют ряд ядерных энергетических реакторов.

Сообщается, что точный источник радиации в Котке пока не известен. Во время сбора образца в Котку поступали потоки воздуха с востока и юго-востока.