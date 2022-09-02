В Республике Конго потерпел крушение вертолет ООН

Вертолет, зафрахтованный входящей в систему ООН Всемирной продовольственной программой (ВПП), в пятницу потерпел крушение на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) на территории заповедника Вирунга.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил конголезский новостной портал Actualite со ссылкой на главу общины, где произошло крушение, Мвами Баума.

"Падение вертолета случилось утром 2 сентября, все три человека, которые находились на его борту, доставлены в больницу", - заявил он. О состоянии пострадавших не сообщается.

Глава военной администрации района Ньирагонго полковник Идума Моленго подтвердил факт аварии вертолета ООН, однако не назвал ее причину. Данные о марке вертолета пока также не были опубликованы.