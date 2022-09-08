Обама высказался по поводу смерти Елизаветы II

Бывший президент США Барак Обама выразил соболезнования в связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II, отметив, что она была "маяком стабильности и надежды" не только для своей страны, но для всего мира.

"Со дня коронации 70 лет назад - первой, транслировавшейся по телевидению, - до настоящего времени, когда в память о ней говорится в онлайн-пространстве столько слов, Ее Величество королева Елизавета II пленяла весь мир. Сегодня я и Мишель присоединяемся к огромному количеству людей, которые скорбят о ее смерти и восхваляют ее жизнь", - говорится в распространенном в четверг заявлении Обамы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Во время Второй мировой войны она стала первой женщиной из королевской семьи, поступившей на военную службу. На протяжении периодов процветания и стагнации, от высадки человека на Луну до падения Берлинской стены и до рассвета цифровой эры она была маяком надежды и стабильности для народа Соединенного Королевства и всего мира", - добавил Обама.

Как сообщили ранее в Букингемском дворце, Елизавета II умерла в четверг днем в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии.