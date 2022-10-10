25 человек погибли в результате мощного наводнения в Венесуэле

25 человек погибли после оползня и наводнения в венесуэльском штате Арагуа, еще 52 жителя числятся пропавшими без вести, заявил министр внутренних дел страны Ремихио Себальос.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, "На данный момент обнаружены тела 25 человек - мы выражаем соболезнования их семьям. Кроме того, 52 человека пропали без вести", - уточнил он в эфире канала VTV.

Наводнение накрыло страну в ночь на воскресенье. Последствия ЧП ликвидируют экстренные службы. Жилые дома и магазины затоплены или разрушены, также нарушена подача электричества.

Ранее мощный тропический ливень обрушился на Майорку. В результате наводнения 40 тысяч человек оказались в западне - город Манакор почти полностью затопило.