Азербайджанка выдвинута на Нобелевскую премию мира

Кандидатура заместителя председателя Союза защиты прав человека из города Занджан Южного Азербайджана, находящейся под арестом Наргиз Мухаммеди выдвинута на Нобелевскую премию мира.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Институт исследований проблем мира в Осло (PRIO), ее кандидатура вошла в шорт-лист, объявленный директором PRIO Хенриком Урдалом.

Сообщается, что Х.Урдал назвал кандидатов, занимающих первые позиции в списке, и на первой строчке расположилась Н.Мухаммеди.

В 2022 году Н.Мухаммеди была удостоена в Париже премии организации "Репортеры без границ" в категории "Отвага".