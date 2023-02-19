https://news.day.az/world/1539647.html Сильнейший снегопад и ветер привели к ужасающим последствиям в Санкт-Петербурге - ВИДЕО
Сильнейший снегопад и ветер привели к ужасающим последствиям в Санкт-Петербурге - ВИДЕО
В Санкт-Петербурге наблюдается сильнейший снегопад и ветер, скорость которого достигает 18 метров в секунду.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Отмечается, что такие плохие погодные условия не прошли без последствий. В городе снесло строительные краны, рекламные щиты, а также произошло большое количество ДТП.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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