Сильнейший снегопад и ветер привели к ужасающим последствиям в Санкт-Петербурге
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В Санкт-Петербурге наблюдается сильнейший снегопад и ветер, скорость которого достигает 18 метров в секунду.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Отмечается, что такие плохие погодные условия не прошли без последствий. В городе снесло строительные краны, рекламные щиты, а также произошло большое количество ДТП.

Представляем вашему вниманию данное видео: