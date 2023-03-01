Pfizer может купить биотехнологическую компанию Seagen

Фармацевтическая корпорация Pfizer начала переговоры по поводу возможной покупки биотехнологической компании Seagen. Сумму сделки оценивают в размере не менее $30 млрд. Об этом пишет The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В публикации отметили, что Pfizer ведет переговоры о покупке биотехнологической компании Seagen, однако переговоры находятся на начальной стадии. Поэтому "нет никаких гарантий, что сделка состоится". Например, в 2022 году Seagen хотела купить американская фармкомпания Merck, но они ни к чему не привели.

По данным издания, если сделка состоится, то ее сумма составит не менее $30 млрд. Сама же компания Seagen специализируется на токсин иммуно-конъюгатах - препаратах для направленного лечения опухолей.

В WSJ добавили, что при успешной покупке Seagen, Pfizer может уменьшить потери от продаж своих препаратов, так как патенты на них истекают в ближайшие несколько лет. В самой Pfizer спрогнозировали, что к 2030 году продажи компании упадут на $17 млрд.