Дочь Билла Гейтса призналась

Двадцатилетняя дочь Билла Гейтса Фиби пожаловалась на расистские оскорбления, которые она получает в сети из-за того, что встречается с чернокожим парнем. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Daily Mail.

Фиби Гейтс впервые представила своего парня подписчикам в июле 2022 года, опубликовав с ним совместную фотографию. Вскоре после этого, пользователи соцсетей начали оставлять негативные комментарии под их фотографиями - некоторые критиковали ее за то, что она вступила в отношениях с чернокожим человеком, а другие обвиняли ее парня в том, что он использует Фиби из-за ее состояния.

Известно, что парня Фиби Гейтс зовут Роберт Росс. Возлюбленные познакомились в Стэнфордском университете.