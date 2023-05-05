В Турции рухнуло здание

В районе Батталгази турецкой провинции Малатья обрушилось пятиэтажное здание, серьезно поврежденное землетрясением.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на TRT Haber, в результате обрушения под завалами оказался 29-летний Октай Кучлу.

Сотрудники AFAD начали поисково-спасательные работы на месте обрушения.