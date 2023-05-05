https://news.day.az/world/1561938.html В Турции рухнуло здание - ФОТО - ВИДЕО
В Турции рухнуло здание - ФОТО - ВИДЕО
В районе Батталгази турецкой провинции Малатья обрушилось пятиэтажное здание, серьезно поврежденное землетрясением.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на TRT Haber, в результате обрушения под завалами оказался 29-летний Октай Кучлу.
Сотрудники AFAD начали поисково-спасательные работы на месте обрушения.
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