https://news.day.az/world/1565625.html Турция будет производить собственные истребители
Турция будет производить собственные истребители
Турция будет производить отечественные истребители в рамках модернизации F-16 , чтобы уменьшить зависимость от импорта в этой сфере.
Об этом сказал глава оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, сообщает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld.
Он отметил, что истребители под названием Özgür будут оснащены противокорабельными ракетами АTMACA и ракетами GEZGİN.
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