Турция будет производить собственные истребители

Турция будет производить отечественные истребители в рамках модернизации F-16 , чтобы уменьшить зависимость от импорта в этой сфере.

Об этом сказал глава оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, сообщает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld.

Он отметил, что истребители под названием Özgür будут оснащены противокорабельными ракетами АTMACA и ракетами GEZGİN.