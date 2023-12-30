https://news.day.az/world/1626397.html В Индонезии произошло сильное землетрясение
В Индонезии произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано в провинции Папуа в Индонезии.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр стихии находился в 179 км к юго-западу от города Джаяпура, где проживают около 134 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 46 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
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