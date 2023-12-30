В Индонезии произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано в провинции Папуа в Индонезии.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр стихии находился в 179 км к юго-западу от города Джаяпура, где проживают около 134 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 46 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

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