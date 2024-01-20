Химзавод во Франции попался на многолетнем экотерроре

Производящий глинозем завод Alteo, расположенный на юге Франции, попал под следствие из-за многолетних сбросов токсичных отходов в Средиземное море.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает телеканал BFMTV.

Предположительно в период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2021 года завод "прямо или косвенно" выбросил в морские воды одно или несколько веществ, действие или реакции которых привели к вредным последствиям для здоровья или ущербу для флоры и фауны.

По данным журналистов, в 2015, 2016, 2018 и 2020 годах префектура выдала заводу разрешения на временное превышение пороговых значений. Предполагалось, что это поможет привести жидкие выбросы в соответствие со стандартами, а также сохранить рабочие места. Но, вероятно, компания не сделала этого до сих пор.

Газета Le Monde уточняет, что в сброшенной воде превышена концентрация ртути и мышьяка. За период с 2016 по 2021 год всего зафиксировано 64 нарушения.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!