https://news.day.az/world/1632877.html В Стамбуле задержали подозреваемых в вооруженном нападении на церковь
В Стамбуле задержали подозреваемых в вооруженном нападении на церковь
Подозреваемые в вооруженном нападении на церковь в Стамбуле задержаны.
Как передает Day.Az, об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая на своей странице в социальной сети "Х".
"Двое подозреваемых в вооруженном нападении на церковь Санта-Мария в районе Сарыер задержаны", - заявил Ерликая.
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