В Стамбуле задержали подозреваемых в вооруженном нападении на церковь

Подозреваемые в вооруженном нападении на церковь в Стамбуле задержаны.

Как передает Day.Az, об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая на своей странице в социальной сети "Х".

"Двое подозреваемых в вооруженном нападении на церковь Санта-Мария в районе Сарыер задержаны", - заявил Ерликая.

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