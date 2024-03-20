https://news.day.az/world/1646012.html Туркменистан и ЕС подписали протокол о партнёрстве
Туркменистан и ЕС подписали протокол о партнёрстве
Туркменистан и Евросоюз подписали Протокол Соглашения о партнёрстве и сотрудничестве.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МИД Туркменистана.
Упомянутый документ был подписан в ходе визита туркменской делегации в Брюссель.
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