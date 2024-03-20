Туркменистан и ЕС подписали протокол о партнёрстве

Туркменистан и Евросоюз подписали Протокол Соглашения о партнёрстве и сотрудничестве.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МИД Туркменистана.

Упомянутый документ был подписан в ходе визита туркменской делегации в Брюссель.

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