Принц Гарри и Меган Маркл ждут извинений от Кейт Миддлтон

Принц Гарри и его супруга, Меган Маркл, ждут извинений от принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Как передает Day.Az, об этом сообщает The Mirror.

Королевский эксперт и писатель Том Куинн заявил, что принц Гарри хочет наладить отношения со своей семьей, но ждет, что родственники попросят у него прощения.

"Он хочет помириться со своим братом, чтобы у детей могли быть какие-то отношения, однако он и Меган все еще думают, что сначала Уильям и Кейт должны принести унизительные извинения", - считает Том Куинн.

Эксперт добавил, что принц Гарри уже намекал, что если получит извинения, то будет готов простить семью. Правда, по мнению Куинна, "этого не произойдет".

Писатель также отметил, что герцог Сассекский говорил своим друзьям, что расстраивается из-за плохих отношений с племянницей и племянниками. По словам Куинна, принц Гарри особенно жалеет, что его дочь Лилибет и сын Арчи не будут никак контактировать с детьми его брата Уильяма: Джорджем, Шарлоттой и Луи.

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