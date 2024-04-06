Дипломатический скандал между Мексикой и Эквадором

Между Мексикой и Эквадором разразился дипломатический скандал, причины которого не так просто понять с первого взгляда, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ. Однако последние заявления президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора отражают конфликт левых и правых сил в Латинской Америке. С чем связано резкое обострение отношений и каковы его последствия?

Неожиданные обвинения во вмешательстве в выборы

Посол Мексики в Республике Эквадор Ракель Серур Смеке была объявлена персоной нон-грата правительством Эквадора после заявления мексиканского президента о том, что убийство Фернандо Вильявисенсио, одного из участников предвыборной гонки, повлияло на результаты голосования. Так в Мехико в завуалированной форме прокомментировали свои сомнения в итогах выборов. Нынешний президент Даниэль Нобоа по итогам второго тура голосования набрал около 52% голосов, обойдя Луису Гонсалес от левой партии "Гражданская революция".

"Сегодня я говорил о том, как очень странным образом в Эквадоре прошли выборы. Кандидат от прогрессивных сил опережал ближайшего оппонента примерно на 10 пунктов. За ним следовало еще около трех, четырех, пяти участников или около того. Затем кандидата, плохо отзывающегося о лидере гонки, внезапно убивают, что приводит к резкому падению рейтингов ведущего кандидата, а кандидат, занявший второе место, выходит вперед. Но кандидат, который оставался подозреваемым, продолжал агитацию в очень спорных обстоятельствах, получая поддержку в СМИ", - заявил президент Мексики, комментируя досрочные выборы в Эквадоре в августе 2023 года.

"Я говорю об этом для того, чтобы руководители СМИ и те, кто участвовал в этих кампаниях, взяли на себя ответственность", - добавил он.

В МИД Эквадора пояснили, что мера, принятая в отношении посла, основана на статье 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях. Однако в ведомстве уточнили, что это не означает разрыва отношений с Мексикой. Кито не установил конкретного времени, когда посол Ракель Серур Смеке должна покинуть страну.

Объявление персоны нон грата это достаточно радикальная мера, которая применяется в случае вмешательства страны во внутреннюю политику принимающего государства. Эквадор, например, мог бы направить демарш, но Кито предпочел более решительные действия. Решение Даниэля Нобоа является демонстрацией его несогласия с заявлениями Лопеса Обрадора.

В связи с этим ожидается, что Мексика может ответить на такое решение зеркальным образом, что приведет к охлаждению двусторонних отношений. Тем не менее последние слова мексиканского лидера свидетельствуют о том, что Мехико, несмотря на изоляционистскую внешнюю политику, все-таки участвует в региональных процессах.

Старший научный сотрудник факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ, автор блога "Наукозация" Екатерина Косевич рассказала изданию "Гражданские силы.ру", что у нынешней правящей партии "Морена" отсутствует какой-либо четкий внешнеполитический курс:

"Морена" всячески называет именно внутриполитические задачи приоритетами государства. И Мексика практически не принимает участия в мировой жизни. Как известно, Лопес Обрадор избегал международных поездок", - отметила ученая.

Однако, по словам Косевич, несмотря на сокращение участия в международных процессах, Мехико всегда проводило политику по защите левых режимов в Латинской Америке, что выражено, в том числе, в активном участии в группе Пуэбла.

Возможно, именно поэтому мексиканское посольство отказалось выдать полиции Эквадора бывшего вице-президента Хорхе Гласа, который занимал свою должность в левом правительстве Рафаэля Корреа, называющего себя "социалистом XXI века". Характерно, что ситуация произошла в начале марта этого года, а уже через месяц произошел новый спор.

В таком случае последний конфликт назревал относительно давно, что свидетельствует не только о сложных отношениях двух стран, но и о возобновлении участия Мехико в региональных процессах.

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