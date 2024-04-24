Европарламент стал пристанищем бездарей и приспособленцев

Автор: Байрам Эльшадов

Постоянные скандалы, в которых уже увяз Европарламент не являются чем-либо удивительным, как для жителей стран ЕС, так и для наблюдателей из других стран. Два фактора делают Европарламент привлекательной платформой для нелегальных договоренностей между евродепутатами и бизнесом. Во-первых - легкий доступ к людям, принимающим законодательные решения, во-вторых - сложная европейская бюрократия, которая вынуждает бизнес искать обходные пути.

Одним из таких примеров взаимовыгодного сотрудничества стали отношения между немецким евродепутатом Маркусом Фербером и нидерландским бизнесменом Михелем Хеймейером, руководителем швейцарской компании "Cfinancials", которые продолжались более десяти лет. В рамках такого партнерства, евродепутат был привлечен к работе в качестве консультанта для ряда банков (Santander, UNICREDITO, HYPOVEREINSBANK и прочие). Как сообщалось в прессе, общая стоимость услуг превысила 1 миллион евро.

Согласно утекшим в прессу данным, нидерландский бизнесмен получал "привилегированную информацию и представление о будущем изменении законодательных правил", что позволило предпринимателю извлекать прибыль из преступной связи с евродепутатом. Главным объектом интереса стали обновленные данные в Финансовых правилах ЕС (MiFID II), в разработке которых Фербер принимал непосредственное участие.

В рамках развития флагманского проекта "TIPER", немецкий евродепутат активно содействовал инвесторам в понимании законодательных нюансов, одновременно участвуя в их разработке. Он организовывал встречи с представителями "Cfinancials" прямо в здании Европарламента, открыто встречаясь с заинтересованными в директиве "MiFID II" финансовыми организациями.

Как евродепутат, М. Фербер продвигал флагманский продукт или услугу "TIPER", принадлежащую компании "Cfinancials", среди ведущих управляющих активами компаний. В сотрудничестве с М. Хеймейером, он способствовал созданию специального швейцарского фонда, который, среди прочего, помогал вводить бизнесмена в круги влиятельных личностей европейского финансового сектора.

И если в случае с харассментом, о котором мы писали раньше, Евродепутату был сделан выговор, то в деле Маркуса Фербера пока нет наказания. На данный момент Европейский Парламент не принял каких-либо шагов, чтобы продемонстрировать свою серьезность в этом вопросе. Единственной потерей, с которой пришлось столкнуться немецкому политику, стала отмена семинара в Европарламенте, где он должен был выступить. Полагаю, многие согласились бы с тем, что наказание было несоразмерным правонарушению.

После того, как издание "POLITICO" сообщило о конфликте интересов, господин Фербер признал свою связь с голландским бизнесом. Казалось бы, европейский законодательный орган должен был бы взять дело в свои руки, но этого не случилось. Тогдашний глава парламента Антонио Таяни заявил, что ему не грозят никакие дисциплинарные меры. "Президент ЕП пришел к выводу, что в настоящее время нарушений Кодекса поведения нет", - написал глава кабинета А. Таяни Диего Канга Фано.

Цепочка этих событий привела к тому, что нидерландский бизнесмен свернул работу "Cfinancials" и открыл аналогичную бизнес структуру под названием "Track Securities Inc." в США.

Несмотря на то, что Европейский Парламент обязуется защищать интересы ЕС и граждан, проживающих в странах блока, постоянно всплывающие в прессе коррупционные схемы и различные скандалы являются прямым подтверждением того, что законодательный орган ЕС является пристанищем для политиков-приспособленцев.

И если бы сотрудники европарламента сотрудничали только с бизнесом, то это было бы пол беды. Но ведь они занимаются и тем, что продвигают интересы других государств. Мы часто писали о том, какие депутаты Европарламента связаны с Арменией. Но не только Армения заинтересована в продвижении своего имиджа в ЕС.

Вчера стало известно о том, что в Германии был задержан помощник депутата Европарламента, которого подозревают в сотрудничестве со спецслужбами Китая. Генпрокуратура ФРГ утверждает, что задержанный "является работником китайской спецслужбы". "В январе 2024 года обвиняемый несколько раз передавал заказчику информацию о переговорах и решениях в Европарламенте", - говорится в заявлении.

Являются ли эти обвинения истинными или ложными, еще предстоит выяснить соответствующим немецким органам. Но, в данном контексте, это не самое важное. Важно то, что контрразведка активно работает над выявлением агентов иностранного влияния, которые могут функционировать в европейских институтах. Что указывает на то, что и в европейских странах прекрасно осведомлены о проблемной природе наднациональных органов ЕС.

Но тут надо отметить, что большая доля вины в этом лежит и на самом ЕС, ведь заметно отсутствие желания исправить ситуацию. И если задуматься, то очень странно, что именно ЕС является одним из самых больших критиков нарушений, реальных или придуманных, которые могут произойти в иностранных государствах. При этом, явные конфликты интересов и нарушение законодательства ЕС откровенно игнорируются. Вот такой вот двойственный подход к применению законов в Европе.