Скандал с харрасментом в Европарламенте

Автор: Байрам Эльшадов

Ох уж этот Европарламент, пытающийся показать себя оплотом морали. Европейский законодательный орган долгое время сотрясают скандалы и интриги, которые показывают, что не все так радужно в институте, базирующемся в Брюсселе. Уж слишком много инцидентов произошло за последние пару лет, которые бросают тень на репутацию Европарламента и его депутатов. Все это можно было бы списать на то, что люди несовершенны и ошибки допускаются не только там. Но тот факт, что евродепутатам постоянно все сходит с рук, указывает на то, что этот орган прогнил изнутри и не имеет право учить жизни кого-либо.

Вот яркий пример двойственной морали Европарламента. Совсем недавно европейский парламент вляпался в скандал, центральной фигурой которого стал испанский депутат Хосе Рамон Бауза. Депутат-центрист был обвинен в психологическом харассменте своего помощника, которому пришлось выполнять унизительные поручения своего начальника.

"Для него я ничем не отличался от стиральной машины, которую мне пришлось установить в его квартире", - так охарактеризовал отношение к себе помощник евродепутата.

Конечно, такое отношение является абсолютно недопустимым, ведь работник не является частной собственностью своего руководителя. После многочисленных жалоб и попыток добиться справедливости за дело взялась глава Европарламента Роберта Метсола, которая подвердила, что имело место психологическое давление на сотрудника, который получал противоречивые инструкции и заставлял выполнять работу, не связанную с парламентом.

Кказалось бы, в Европе с ее огромным количеством законов и статей о защите прав трудящихся должен был бы случиться счастливый финал этой истории. Но развязка оказался весьма неприятной для помощника испанского депутата.

В результате этой истории испанскому депутату был сделан выговор. что является самым легким наказанием в Европарламенте, и фактически это даже не наказание. Помощника затем перевели в другой департамент, но все же история, конечно, не самая приятная.

И это не говоря о большом количестве коррупционных скандалов и фактов лоббизма, которые имеют место в европейском законодательном органе. Лоббизм, конечно, является той же самой коррупцией, но слово не имеет столь негативного оттенка.

Самое печальное то, что несмотря на все свои недостатки и проблемы, Европейский парламент пытается взять на себя роль блюстителя морали, но при этом сам орган не является примером образцового поведения. Постоянные скандалы, двойственная позиция по многим вопросам внешнеполитической и внутренней политики, и не соблюдения законодательства, изданного тем же парламентом, показывает, что этот институт и его депутаты являются политическими приспособленцами. Их беспокоят только личные интересы, а права,мораль и прочие нормы на них не распространяются.

И эти люди пытаются учить других как правильно жить. Самим поучиться не помешало бы, чтобы не выставлять себя посмешищем.