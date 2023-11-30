Новый коррупционный скандал в Европарламенте

Поразительным открытием, которое потрясло весь Евросоюз, стал ордер на арест посла Марокко в Польше Абдеррахима Атмуна. Посол оказался в центре крупного коррупционного скандала, охватившего Европейский парламент, который запятнал репутацию ЕП и бросил тень на целостность управления ЕС.

Об этом в четверг сообщает Day.Az со ссылкой на китайское издание BNN Breaking.

Раскрытие скандала

Посол Абдеррахим Атмун обвиняется в подкупе членов Европейского парламента с целью склонить их к принятию решений в пользу Марокко. Эти обвинения вызвали серьезный резонанс, приведший к аресту нескольких подозреваемых, в том числе тогдашнего вице-президента Европарламента Евы Кайли.

Колеса правосудия в движении

В рамках этого скандала, получившего название "Катар-гейт", евродепутаты занимались незаконным лоббированием правительства Катара. В нелегальных сделках фигурировали миллионы евро в виде наличных и подарков. Ордер на арест Атмуна является прямым следствием более широкого расследования, проведенного бельгийскими прокурорами в связи с крупным коррупционным скандалом, который потряс ЕС в декабре прошлого года.

За гранью скандала

Причастность Катара и Марокко к этой истории усложняет ситуацию, потенциально обостряя дипломатические отношения и влияя на внешнюю политику ЕС. По мере развития событий внимание всего мира приковано к Европарламенту в ожидании его реакции на этот громкий коррупционный скандал.

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