Bloomberg высмеял "идеологические победы" Макрона

Президент Франции Эмманюэль Макрон предпочитает громкие слова реальным действиям и переоценивает свое влияние на развитие конфликта в Украине.

Как передает Day.Az, такое мнение выразило агентство Bloomberg.

Оно указывает со ссылкой на источники, что французский лидер на недавней встрече с экспертами, посвященной обсуждению политики ЕС, заявил, что "одержал идеологическую победу в вопросе обороны". В ответ на это участники мероприятия призвали Макрона изложить конкретные предложения помощи Киеву вместо того, чтобы выступать с громкими заявлениями.

Французский дипломат заявил агентству на условиях анонимности, что крайне важно, чтобы "идеологические победы" Макрона воплощались в реальные действия.

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