Блинкен заявил, что Китай пытался вмешаться в выборы президента США

Соединенные Штаты нашли доказательства попыток Китая повлиять на исход грядущих президентских выборов. С таким утверждением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN по итогам визита в Пекин, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В целом мы видели доказательства попыток повлиять и, возможно, даже вмешаться [в выборы]. Мы хотим удостовериться, что подобные действия прекратятся как можно скорее", - сказал он. Госсекретарь отметил, что США "очень внимательно наблюдают" за любым потенциальным вмешательством в свои выборы и считают попытки повлиять на них "совершенно неприемлемыми". По его мнению, существует угроза подобных действий, которая исходит от Китая и других стран. Как именно третьи страны могут повлиять на исход президентской гонки в США, глава американского внешнеполитического ведомства не уточнил.

Как сообщал CNN в январе со ссылкой на источники, председатель КНР Си Цзиньпин на ноябрьском саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско заверил американского лидера Джо Байдена, что Пекин не намерен вмешиваться в предстоящие выборы в США.

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