В Дании раздумывают над введением воинской повинности для женщин

Воинская обязанность для женщин может быть введена в Дании после следующих парламентских выборов в 2026 году. Об этом заявил министр обороны Троельс Лунд Поульсен, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В середине марта правительство Дании объявило о планах масштабной реструктуризации системы призыва на военную службу, одно из новшеств заключается в том, что женщины и мужчины будут призываться на совершенно равных условиях.

"Я потратил много сил на то, чтобы обсудить модели достижения цели, так, чтобы это обеспечивало для женщин полное равноправие, - приводит агентство Ritzau слова министра. - Но также с признанием того, что это должно произойти после следующих выборов, поскольку некоторые партии не хотят, чтобы это произошло во время этого мандатного срока".

Против воинской обязанности для женщин выступают партии "Либеральный альянс" и "Датские демократы" из-за разных идеологических соображений.

Нововведение должно стать частью оборонного соглашения между парламентскими партиями, вокруг которого сейчас идут переговоры. Обсуждение может закончиться тем, что приветствующие призыв женщин в армию политсилы объединятся и примут законопроект без согласия двух партий. "Я надеюсь, что концы смогут быть сведены воедино. Для меня чрезвычайно важно, что мы можем продвинуться дальше с укреплением обороны Дании", - отметил министр обороны.

Сейчас служба для женщин в Дании носит добровольный характер, они также могут прекратить ее по желанию. Согласно законопроекту, кабинет продлит срок призыва с 4 до 11 месяцев и увеличит число призывников с 4,7 до 5 тыс. Планируется, что первые пять месяцев они будут проходить базовую подготовку, после чего смогут поступить на оперативную службу и получить дополнительные навыки.

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