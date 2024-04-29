Финляндия обратилась к европейским пограничникам с просьбой о помощи

Финляндия попросила Европейское агентство пограничной и береговой охраны (Frontex) продлить поддержку на границе с Россией до ноября. Об этом рассказал представитель финской погранохраны Марко Саарекс, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Frontex оказывает поддержку Финляндии на границе с РФ с ноября 2023 года. "Мы предложили Frontex, чтобы их пограничники помогали нам в контроле сухопутной границы на востоке страны до конца октября. Frontex еще не ответило на наш запрос, но мы считаем, что эта помощь будет продолжена", - цитирует Саарекса региональная служба новостей Uutissuomalainen.

Таким образом финские пограничники хотят обеспечить достаточность и готовность внутренних ресурсов в случае возможных изменений ситуации на границе, уточняется в сообщении.

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