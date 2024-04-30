ЦАХАЛ ударил по Ливану

Минувшей ночью были нанесены удары по объектам террористической организации "Хезболла" на юге Ливана.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ, израильские ВВС атаковали объекты "Хезболлы" в районах Кфар-Кила и Аль-Хиам.

Кроме того, ЦАХАЛ атаковал места запуска противотанковых ракет, откуда был обстрелян поселок Довев.

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