https://news.day.az/world/1656341.html ЦАХАЛ ударил по Ливану - ВИДЕО
ЦАХАЛ ударил по Ливану - ВИДЕО
Минувшей ночью были нанесены удары по объектам террористической организации "Хезболла" на юге Ливана.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ, израильские ВВС атаковали объекты "Хезболлы" в районах Кфар-Кила и Аль-Хиам.
Кроме того, ЦАХАЛ атаковал места запуска противотанковых ракет, откуда был обстрелян поселок Довев.
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