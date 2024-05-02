В США обеспокоились будущим страны

Министр финансов США Джанет Йеллен выразила обеспокоенность будущим американской экономики в том случае, если дефицит бюджета страны не удастся сократить, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я не сказала бы, что меня беспокоит текущая ситуация, но меня беспокоит то, куда мы движемся, если не предпримем шагов по сокращению дефицита бюджета", - сказала она на слушаниях в комитете по доходам и расходам в Палате представителей Конгресса США.

Йеллен отметила, что предложенный президентом США Джо Байденом проект бюджета на 2025 финансовый год (начнется в США 1 октября 2024 года) включает $3 трлн на принятие мер по сокращению бюджетного дефицита на следующие 10 лет.

Ранее Белый дом опубликовал проект бюджета на 2025 финансовый год, который предусматривает суммарные расходы в размере $7,266 трлн, а доходы - на уровне $5,485 трлн. Как уточняется в документе, дефицит бюджета должен составить $1,781 трлн. В 2024 финансовом году расходы бюджета США должны составить $6,941 трлн, доходы - $5,082 трлн, а дефицит бюджета - $1,859 трлн.

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