В США умер второй информатор о дефектах Boeing

Осведомитель по расследованию о дефектах в продукции авиастроительной компании Boeing, в частности авиалайнеров 737 MAX, скончался в Соединенных Штатах, сообщила в среду газета Seattle Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее сведениям, бывший аудитор отдела качества одного из поставщиков Boeing - компании Spirit Aerosystems - Джошуа Дин умер во вторник, 30 апреля, после "неожиданной быстро развившейся инфекции". Отмечается, что Дин вел здоровый образ жизни. Около двух недель назад он был госпитализирован из-за проблем с дыханием, у него была диагностирована стафилококковая пневмония. Несмотря на медицинскую помощь, его состояние быстро ухудшалось.

Как указывает издание, Дин был уволен из Spirit AeroSystems в 2023 году. За год до этого он обнаружил, что механики нарушают технологию сверления отверстий в гермошпангоуте и доложил об этом начальству, однако руководство проигнорировало ситуацию. В ходе той же проверки, он не заметил другой дефект, что и стало причиной его увольнения. Впоследствии он сообщил о ситуации с нарушениями в Федеральное управление гражданской авиации США.

Издание указывает, что в марте умер другой информатор о дефектах Boeing - Джон Барнетт. По заключению судмедэкпретизы, он совершил самоубийство в марте этого года, в то же время он давал показания по делу о проблемах с качеством Boeing. Полиция до сих пор ведет расследование причин его смерти.

Ранее Boeing выплатила авиакомпании Alaska Airlines $160 млн в качестве компенсации за убытки после январского инцидента с самолетом Boeing 737 MAX. Тогда авиалайнер из-за разгерметизации совершил экстренную посадку вскоре после вылета и потерял часть фюзеляжа.

После январского ЧП с Boeing 737 MAX ФАУ распорядилось временно приостановить эксплуатацию лайнеров данного типа и провести их проверки. Они продолжались шесть недель и затронули как Boeing, так и компанию Spirit AeroSystems, которая производит фюзеляж для самолета. В марте газета The New York Times сообщила, что Boeing не смогла пройти 33 из 89 проверок ФАУ.

Boeing 737 - семейство узкофюзеляжных ближне-среднемагистральных пассажирских и транспортных самолетов. Самолет производится корпорацией с 1967 года. Boeing 737 стал самым массовым пассажирским самолетом за всю историю гражданского авиастроения, 13 марта 2018 года был поставлен десятитысячный самолет.

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