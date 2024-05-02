Нож в спину Турции и народу Сомали от армянского лобби в США

Автор: Байрам Эльшадов

Внутренние политические игры в США - феномен весьма интересный. В большинстве западных стран внутренняя политика является полем битвы различных социально активных лиц, самых настоящих пропагандистов и людей, целью которых является самореклама. Но во внутренней политике США все вышеуказанное присутствует в намного большем объеме. И самое интересное то, что люди, которые должны заниматься внутренними вопросами считают себя достаточно компетентными для решения внешнеполитических вопросов. И зачастую такие эксперименты являются предательством, как интересов своих партнеров, своей страны, а иногда и своих корней. Занимательный случай - член Палаты представителей Конгресса США сомалийского происхождения Ильхан Омар, которая пошла на поводу армянского лобби.

У родившейся в Сомали героини нашего рассказа было сложное детство. В раннем возрасте она потеряла мать, потом в ее стране началась гражданская война. После проведенных в лагере для беженцев в Кении четырех лет ее семья получила право поселиться в США. Дальше были ожидаемые последствия, такие как сложности адаптации, буллинг в школе и прочее. Идеальный фундамент для политической карьеры в лучших традициях Голливудских драм, где герой достигает цели несмотря на огромное количество сложностей. Именно так она стала членом Палаты представителей штата Миннесота, а потом перешла работать в конгресс.

Заигравшаяся в дипломата Омар решила вопользоваться днем вымышленного "геноцида армян" и пройтись по главным врагам сегодняшней Армении - Азербайджану и Турции, обвинив Баку в "этнической чистке", а Анкару в "геноциде". Особенно интересно рассмотреть ситуацию в контексте того, что Турция является одной из единственных стран, которая пытается предотвратить развал родины американо-сомалийского политика.

В то время как Анкара активно поддерживает палестинцев и правительство Сомали выступая против сепаратистских устремлений ряда провинций, руководитель турецкой службы безопасности Ибрагим Калын сейчас в Сомали и проводит встречи с руководством страны, Омар предпринимает антитурецкие шаги и сомнительную резолюцию в поддержку армян.

Таким образом, она одновременно предает интересы своей исторической родины, которая, давайте согласимся, является классическим примером термина "failed state", и Турции, которая пытается поддержать на плаву Сомали всеми доступными средствами. Получается очень интересная ситуация. Поддерживая армян, Омар усложняет жизнь своим соотечественникам в Сомали. Весьма странный американский парадокс.

Изучив развитие карьеры Омар становится очевидно, что ее "фишкой" является поддержка тех, кого она считает ущемленными. Не важно так это или нет, главное чтобы политик увидела там страдание. Это дает ей возможность оставаться в тренде и рекламировать себя, что является стандартным поведением для представителей демократической партии США, членом которой она является.

Может показаться, что это очень благородная позиция, но в биографии американского политика сомалийского происхождения не все гладко и идеально. В 2018 году она была обвинена в том, что использовала средства предназначенные для предвыборной кампании в личных целях. Так, Ильхан Омар обвинили в том, что она использовала эти средства для оплаты услуг адвоката по бракоразводным процессам.

Но на этом беды политика не закончились. Один из членов палаты представителей Миннесоты, Стив Дразковски, также обвинил ее в том, что она принимала денежные вознаграждения от государственных колледжей в Миннесоте за свои публичные выступления, что противоречит установленным правилам. Представители Омар отвергли эти обвинения как политически мотивированные, однако согласились вернуть деньги, полученные за выступления.

Еще одной проблемой для нее стали поездки в Эстонию и ряд городов США, которые также были профинансированы неподобающим образом.

В результате этих проступков ряд местных СМИ выступил с призывами к Омар проявлять "большую прозрачность в финансовых вопросах". Точку в этой истории поставили официальные лица Миннесоты, которые постановили, что политик должна компенсировать около 3.500 долларов США, которые были растрачены, а также выплатить штраф в размере 500 долларов. Надо признать, что с финансовой точки зрения Омар очень легко отделалась, однако ее репутация понесла значительный ущерб.

Учитывая то, что в ее прошлом все не так идеально, то как она может учить жизни других людей? Да и поддержка армян со стороны американского политика является хорошим примером лицемерия, ведь как человек, который борется за права людей, она показала, что ценит ныне живых людей в Сомали меньше чем армян, которых она считается "жертвами геноцида". Причем первым она еще могла бы помочь. Так может не слишком сильно ее и заботят проблемы и сложная жизнь страдающих людей?