Блинкен о сосуществовании Палестины и Израиля

США считают возможным сосуществование Палестины и Израиля при наличии гарантий безопасности для еврейского государства. Об этом заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на проводимом Институтом Маккейна форуме в Седоне (штат Аризона), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я считаю, что [двухгосударственное решение] достижимо, но для этого требуется решить палестинский вопрос. Я считаю возможным существование палестинского государства при условии наличия обязательных гарантий безопасности для Израиля", - сказал он.

Глава американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Вашингтон "полностью привержен необходимости обеспечить безопасность Израиля". "И я убежден, что есть способ вывести Палестину на путь государственности таким образом, чтобы продемонстрировать, что это будет не то, чего может опасаться Израиль", - добавил Блинкен.

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