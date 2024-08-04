https://news.day.az/world/1679630.html В Турции не собираются разблокировать Instagram
В Турции не собираются разблокировать Instagram
Доступ к Instagram в Турции продолжит оставаться закрытым, пока в политике соцсети не будет изменений. Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Уралоглу.
По его словам, платформа не соблюдает "определенных правил, законов и норм".
Напомним, что Instagram был заблокирован в Турции 2 августа.
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