В США считают, что Иран может ответить Израилю на убийство Хании

Американские чиновники полагают, что Иран может зеркально ответить израильским властям на убийство председателя политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.

Как передает Day.Az, об этом сообщила газета USA Today со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.

По словам одного из них, власти США "выявили признаки" того, что Иран готовит ответный удар по Израилю.

При этом американские чиновники опасаются, что иранская сторона, помимо стандартного ракетного обстрела, может прибегнуть к "менее типичной атаке, например убийству".

Источники связывают подобный шаг с "неэффективностью апрельского удара" Тегерана по еврейскому государству при помощи ракет и беспилотников. При этом время и масштаб будущей атаки пока не известны, добавляют источники.

Издание отмечает, что возможное участие ливанского шиитского движения "Хезболлах" в будущем ударе также представляет собой повод для беспокойства американских чиновников.

Как подчеркивается в статье, у "Хезболлах" есть "целый арсенал ракет, способных нанести Израилю ощутимый урон".

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