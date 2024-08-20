https://news.day.az/world/1683115.html КСИР от ответных мерах в отношении Израиля
КСИР от ответных мерах в отношении Израиля
Ожидание ответных мер Ирана против Израиля может затянуться.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил пресс-секретарь Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Мохаммед Найини.
"Время работает на нас, и оно может затянуться. Ни одно нападение на объекты Ирана не оставалось безответным, и противник должен ожидать своевременно рассчитанных и точных ударов", - сказал он.
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