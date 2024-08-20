КСИР от ответных мерах в отношении Израиля

Ожидание ответных мер Ирана против Израиля может затянуться.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил пресс-секретарь Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Мохаммед Найини.

"Время работает на нас, и оно может затянуться. Ни одно нападение на объекты Ирана не оставалось безответным, и противник должен ожидать своевременно рассчитанных и точных ударов", - сказал он.

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