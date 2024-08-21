Турецкие спецслужбы и полиция провели успешную операцию

Национальная разведывательная организация Турции (MİT) и полиция Стамбула провели совместную операцию.

Как передает Day.Az, об этом сообщил турецкий телеканал NTV.

Национальная разведывательная организация Турции (MİT) совместно с Управлением безопасности провинции Стамбул провела успешную операцию по задержанию Мехназ Омари.

Омари считалась ответственной за деятельность PKK в Финляндии, также отвечала за вербовку новых членов, финансирование и организацию акций в Финляндии.

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