https://news.day.az/world/1683262.html Турецкие спецслужбы и полиция провели успешную операцию
Турецкие спецслужбы и полиция провели успешную операцию
Национальная разведывательная организация Турции (MİT) и полиция Стамбула провели совместную операцию.
Как передает Day.Az, об этом сообщил турецкий телеканал NTV.
Национальная разведывательная организация Турции (MİT) совместно с Управлением безопасности провинции Стамбул провела успешную операцию по задержанию Мехназ Омари.
Омари считалась ответственной за деятельность PKK в Финляндии, также отвечала за вербовку новых членов, финансирование и организацию акций в Финляндии.
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