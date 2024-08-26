Трамп подтвердил готовность предложить Маску место в правительстве

Кандидат в президенты США от Республиканской партии, бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявил в интервью The Shawn Ryan Show, что он готов предложить предпринимателю и миллиардеру Илону Маску место в американском правительстве в случае своей победы на выборах, передает Day.Az.

При этом политик признал, что, возможно, у бизнесмена не будет на это времени, поскольку Маск является руководителем крупных компаний.

"Я бы включил его в правительство, но я не знаю, как бы он смог успевать, учитывая количество всего, чем он занимается. Но он мог бы консультировать правительство по некоторым вопросам, например по искусственному интеллекту", - сказал Трамп.

Кандидат в президенты США отметил, что у него отличные отношения с Маском, который хотел бы поучаствовать в оптимизации работы правительства Соединенных Штатов.

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