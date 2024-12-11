https://news.day.az/world/1714565.html Фура с пивом врезалась в отбойник и вылетела с трассы - ВИДЕО Фура с пивом врезалась в отбойник и вылетела с трассы в Башкирии. Об этом сообщают очевидцы в различных соцсетях, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ. Авария произошла на трассе М5 "Урал" недалеко от села Кандры, между Уфой и Самарой.
Фура с пивом врезалась в отбойник и вылетела с трассы - ВИДЕО
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