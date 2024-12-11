Фура с пивом врезалась в отбойник и вылетела с трассы в Башкирии. Об этом сообщают очевидцы в различных соцсетях, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Авария произошла на трассе М5 "Урал" недалеко от села Кандры, между Уфой и Самарой.