В Европе заговорили о ядерном щите

Европейские страны начали дискуссию о формировании общего ядерного щита на фоне опасений, что США могут сократить военное присутствие на континенте.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает немецкое издание Bild, ссылаясь на источники в политических кругах.

"Судьба американского ядерного оружия, размещенного в Германии, остается неопределённой в среднесрочной перспективе. Это заставляет вновь задаться вопросом, который Франция - единственная ядерная держава ЕС - поднимала годами: нужен ли Европе собственный ядерный щит?" - отмечается в материале.