Россия может начать поставлять в Сирию ЗРС С-30

Россия может вернуться к рассмотрению вопроса о поставках ЗРС С-300 в Сирию и другие страны. Об этом заявил в субботу начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия самым серьезным образом осуждает нападение на Сирию, где российские военнослужащие помогают законному правительству в борьбе с террором.

"Хотел бы заметить, что несколько лет назад, учитывая настоятельную просьбу некоторых наших западных партнеров, мы отказались от поставок в Сирию зенитно-ракетных систем С-300. С учетом произошедшего считаем возможным вернуться к рассмотрению этого вопроса. И не только в отношении Сирии, но и других государств", - сказал Рудской в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии, факт которых также подтвердили Великобритания и Франция. Министерство обороны РФ сообщило, что 14 апреля с 3.42 мск до 5.10 мск самолеты и корабли ВС США совместно с ВВС Великобритании и Франции выпустили по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики более 100 крылатых ракет и ракет класса "воздух-земля", значительная часть которых была сбита сирийскими средствами ПВО на подлете к целям.

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