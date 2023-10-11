Концерн BMW представил компактное кросс-купе X2 второго поколения. Продажи машины стартуют на мировых рынках в марте 2024 года, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.

По сравнению с предшественником кроссовер стал длиннее почти на 20 см, причем прибавка пришлась преимущественно на свесы, так как колесная база выросла лишь на 23 мм. У автомобиля теперь более покатая задняя часть крыши, делающая его еще более похожим на купе.

В интерьере окончательно победили цифровые дисплеи, отвечающие и за информацию приборов, и за систему развлечений. На машине теперь доступна фирменная система управления второстепенными функциями iDrive девятого поколения. При этом создатели обещают, что водитель сможет максимально задействовать функции голосового управления и не отвлекаться от вождения на нажатие кнопок.

Для автомобиля с самого начала будет предложен широкий выбор силовых агрегатов. В Европе это будет два бензиновых мотора и один дизель. Базовым станет 1,5-литровый трехцилиндровый агрегат, который вместе с дополнительным 19-сильным электродвигателем выдает в сумме 170 л.с. Топовым - двухлитровый мотор мощностью 300 л.с. Кроме того, европейцам предложат 150-сильный дизель.

Для Америки мощность топового бензинового мотора составит уже 317 л.с., а также покупателям предложат его дефорсированную до 245 л.с. версию.

Все двигатели внутреннего сгорания без исключения будут сочетаться с роботизированной семиступенчатой коробкой передач с двумя сцеплениями.

Наконец, впервые будет выпущена и чисто электрическая версия BMW iX2. Она оснащается двумя электромоторами суммарной мощностью 313 л.с. Емкость тяговой батареи не называется, но запас хода составляет всего 449 км.