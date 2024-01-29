Автомобили в Европе будут оснащены «черными ящиками»

Бортовые самописцы, которые называют "черными ящиками", появились на самолётах в 1960-х годах. На самом деле это устройства ярко-оранжевого цвета, чтобы их было легче найти. Позже в этом году "черные ящики" станут обязательными для всех новых автомобилей, продаваемых в Европейском Союзе, передает Day.Az со ссылкой на motor1.

Начиная с июля 2024 года все вновь зарегистрированные автомобили в Европейском Союзе должны быть оснащены "регистратором данных о событиях" (Event Data Recorder) в качестве стандартной функции. Данное требование распространяется на легковые автомобили класса М1, в которых помимо сиденья водителя может быть размещено до восьми пассажирских мест. Кроме того, коммерческие автомобили, отнесенные к классу N1, включая пикапы и фургоны массой не более 3500 кг, также будут оснащены автомобильным эквивалентом черного ящика.

Эти устройства должны помочь властям понять, что именно произошло в ДТП. Устройство записывает определенные параметры в течение короткого периода времени - пять секунд до столкновения и 0,3 секунды после удара.

Согласно документации, предоставленной Еврокомиссией, EDR фиксирует и хранит следующие данные: скорость, торможение, положение и наклон автомобиля на дороге, а также реакцию встроенных систем безопасности. Кроме того, EDR анализирует, срабатывает ли система экстренного вызова - eCall стал обязательным в ЕС в апреле 2018 года. EDR должен хранить информацию "с высоким уровнем точности и обеспечивать сохранность данных". В устройстве хранится информация о марке и модели автомобиля, а также об установленном оборудовании.

EDR встроен в блок управления подушками безопасности и не может быть отключен, он автоматически активируется при срабатывании подушек безопасности и преднатяжителей ремней безопасности. Кроме того, система начинает запись при выдвижении активного капота автомобиля или при изменении скорости в поперечном или продольном направлении более чем на 8 км/ч в течение 0,15 секунды.

Данные предоставляются только компетентным органам в качестве помощи в процессе реконструкции аварии. Получить информацию можно через интерфейс OBD, но если порт будет разрушен в результате аварии, информация должна быть доступна непосредственно из черного ящика.

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