В такси установят видеокамеры

В Азербайджане обнародованы требования к техническим показателям транспортных средств, используемых при перевозке пассажиров легковыми автомобилями такси.

Как сообщает Day.Az, это отражено в утвержденных сегодня Кабинетом министров "Требованиях к техническим показателям, внутреннему и внешнему оформлению транспортных средств, используемых для регулярных пассажирских перевозок легковыми автомобилями такси".

Согласно решению, осуществляющие пассажирские перевозки легковые автомобили такси должны содержаться в технически исправном состоянии в соответствии с законом Азербайджанской Республики "О дорожном движении".

В пассажирских перевозках легковыми автомобилями такси могут быть задействованы легковые автомобили, относящиеся к категории М 1. Не допускается эксплуатация в качестве легковых автомобилей такси двудверных (за исключением минивэнов с раздвижной дверью) автомобилей, изготовленных на основе индивидуальной конструкции, а также автомобилей для инвалидов с ручным управлением. Легковые автомобили такси должны быть оснащены тормозной системой "АБС", системой нормального освещения салона, полным регулятором воздуха (с функцией охлаждения и подогрева), ремнем безопасности водителя и всех пассажиров.

В легковых автомобилях такси должны быть установлены видеокамеры, охватывающие весь салон и оснащенные запоминающим устройством, способным хранить записанную информацию не менее 1 месяца.

Легковые автомобили такси должны соответствовать как минимум экологическому стандарту "Евро-5".

На автотранспортное средство, срок выпуска которого превышает 8 лет с даты выпуска, указанной в свидетельстве о государственной регистрации, не выдается пропускная карта, определяемая статьей 15.2 закона Азербайджанской Республики "Об автомобильном транспорте".

Автомобильные транспортные средства, срок выпуска которых превышает 15 лет с даты выпуска, указанной в свидетельстве о государственной регистрации, не могут использоваться для перевозки пассажиров легковыми автомобилями такси.

Решение вступает в силу с 1 июля 2024 года.

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