Skoda Octavia 2024 поступила в продажу

Новая Skoda Octavia 2024, которая стоит меньше, чем Ford Focus и Vauxhall Astra, уже появилась в Европе, предлагая выбор из бензинового или дизельного двигателя, передает Day.Az со ссылкой на Autocar.

Обновленный семейный автомобиль с новым дизайном передней части, обновленной информационно-развлекательной системой и более мощной версией vRS можно заказать в четырех комплектациях и двух вариантах кузова: хетчбэк и универсал.

Базовая комплектация - SE Technology - предлагается по цене от 26 775 фунтов стерлингов с 1,5-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом. 28 815 фунтов стерлингов стоит версия с мягким гибридом, а 29 320 фунтов стерлингов просят за версию с дизельным двигателем. Кузов-универсал добавляет к стоимости около 1000 фунтов стерлингов, в зависимости от двигателя и комплектации.

В стандартный комплект входят 16-дюймовые легкосплавные диски, светодиодные фары и фонари, подогрев передних сидений, 13-дюймовый сенсорный экран, цифровая ЖК-панель, беспроводное зеркальное отображение смартфона и зарядная панель.

Комплектация SE L увеличивает начальную цену до 31 250 фунтов стерлингов, добавляя 17-дюймовые колеса, улучшенную внутреннюю обивку и помощники водителю. Полностью оборудованная комплектация Sportline стоит 32 255 фунтов стерлингов. Самая дорогая версия новой Octavia - Sportline Estate с мягким гибридным бензиновым двигателем предлагается по цене 35 352 фунтов стерлингов.

В качестве дополнительной опции был добавлен новый 13-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы. Искусственный интеллект ChatGPT интегрирован в голосовой помощник.

Беспроводная зарядка имеет мощность 15 Вт, а разъемы USB-C обеспечивают мощность 45 Вт, что в три раза больше, чем в предыдущей Octavia. Skoda сделала акцент на использовании экологически чистых материалов в новой Octavia.

Турбокомпрессор 1,5-литрового силового агрегата начального уровня мощностью 114 л.с. был переработан, чтобы минимизировать тепловые потери и повысить экономичность. В стандартной комплектации он работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач, но может быть оснащен семиступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением. Гибридная система на 48 В не добавляет никакой дополнительной мощности или крутящего момента, но позволяет автомобилю двигаться накатом с полностью выключенным двигателем, что повышает топливную экономичность.

1,5-литровый агрегат также может иметь мощность 148 л.с., предлагая ту же комбинацию механической и автоматической коробок передач, причем последняя является мягкой гибридной. Топовый вариант vRS получает тот же 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, что и новый VW Golf GTI, мощностью 261 л.с. Единственным вариантом коробки передач остается семиступенчатый автомат. Самая мощная дизельная Octavia получила 2,0-литровый двигатель с турбонаддувом мощностью 148 л.с. Есть версия с мощностью 114 л.с.

Octavia 4x4 не предлагается при запуске, но вернется в автосалоны в 2025 году.