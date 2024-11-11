Названы самые опасные зимние шины

Эксперты аналогичной Роскачеству организации из Австрии VKI протестировали зимние автошины размеров 205/55 R16 и 215/55 R17 и назвали самые надежные и самые опасные, передает Day.Az со ссылкой на rskrf.ru.

В тесте оценивали управляемость и тормозной путь на сухой, мокрой и заснеженной дорогах, а также износостойкость шин и то, как они влияют на расход топлива.

В частности, на всех видах дорожного покрытия эксперты смотрели, насколько автомобиль устойчив на поворотах и на длину тормозного пути. На сухом асфальте резкую остановку осуществляли на скорости 100 км/ч, на мокром - 80 км/ч. На разгоне 30 км/ч тормозили на заснеженном пути и на 20 км/ч - на ледяном.

На мокрой дороге также смотрели на аквапланирование - насколько авто держится, когда сцепление с дорогой пропадает из-за водяного гребня под колесами.

Суммируя такие критерии, как езда по прямой, управляемость на поворотах и длина тормозного пути, эксперты дали оценки тому, как авто держится на сухой, мокрой и заснеженной/ледяной дорогах в целом.

Шины произведены в Китае, Японии, на Тайване, в Италии и других странах и продаются в том числе в российских магазинах и на маркетплейсах.

Лучшие шины размера 205/55 R16

Continental Winter Contact TS 870 - на этих шинах авто имеет короткий тормозной путь, хорошо вписывается в повороты на всех видах дорог. Шины довольно износостойкие и обеспечивают экономный расход топлива.

Goodyear UltraGrip Performance 3 - шины хороши почти по всем перечисленным выше параметрам, но показали средние результаты при торможении на льду и на снегу.

Michelin Alpin 6 - шины получили высшие оценки (особенно высоко отмечена износостойкость), но тормозной путь на сухой поверхности показался экспертам длинноватым (если сравнивать со скоростью торможения, которую обеспечивают другие шины на сухой дороге). Впрочем, отклонение не критично.

Hankook Winter i*cept RS3 - шины получили высокие оценки (особенно за износостойкость), но к управляемости на мокрой дороге у экспертов были небольшие замечания.

Dunlop Winter Sport 5 - шины средне держатся на сухой и мокрой дорогах, в остальном замечаний нет.

Falken Eurowinter HS02 - шины получили средние оценки за устойчивость на зимней дороге, по остальным пунктам нет замечаний.

Nokian Tyres Snowproof 2 - шины средне держатся на сухой и заснеженной дорогах, также у них не такая высокая износостойкость, как у других моделей.

Худшие зимние шины размера 205/55 R16

Pirelli Cinturato Winter 2 - эксперты сочли, что шины довольно плохо держатся на сухом покрытии. По остальным параметрам нареканий нет.

GT Radial WinterPro 2 Evo - шины плохо себя показали на сухой дороге и средне на мокрой и заснеженной.

Vredestein Wintrac - шины плохо держатся на мокрой дороге и средне на сухой, также имеют более короткий срок службы, чем многие другие товары.

Zeetex WH 1000 - шины плохо сцепляются с сухой и мокрой дорогами и средне - с заснеженной. Также эксперты отметили повышенный расход топлива.

Лучшие шины размера 215/55 R17

Goodyear UltraGrip Performance 3 - шины отлично держатся на дороге, будь она ледяная или влажная, при этом они довольно легкие, что делает их экономичными в расходе топлива. Как правило, легкие шины имеют неглубокий рисунок протектора, что чревато снижением устойчивости на дороге, но данный товар сочетает в себе и легкость, и надежность. Износостойкость тут также выше, чем у других товаров.

Dunlop Winter Sport 5 - к шинам нет нареканий, на сухой и мокрой дорогах они сцепляются с поверхностью даже чуть лучше, чем Goodyear UltraGrip Performance 3, но они не так экономны, если речь идет о расходе топлива. Но при этом их долговечность оценена как "очень хорошая".

Vredestein Wintrac Pro - по сравнению с перечисленными выше марками данные шины чуть хуже показали себя на сухой дороге, также есть нарекания к долговечности.

Pirelli Cinturato Winter 2 - шины средне держатся на сухом покрытии, по остальным пунктам они достаточно хороши.

Continental Winter Contact TS 870 P - к шинам были замечания в части езды по сухой дороге, других нареканий нет.

Semperit Speed-Grip 5 - к шинам также были замечания в части езды по сухой дороге, других нареканий нет.

Автошины размера 215/55 R17 со средними результатами

Hankook Winter i*cept RS3 - шины средне показали себя на сухой и мокрой дорогах, но достаточно хорошо на снегу.

Yokohama BluEarth-Winter V906 - шины не очень устойчивы на зимней дороге, также они имеют большой вес, что повышает расход топлива, а еще они оценены как не слишком износостойкие.

Viking WinTech - шины оценены как средние на сухой и мокрой поверхности и получили оценку "ниже среднего" за езду по зимней дороге. Износостойкие, экономят расход топлива.

Giti GitiWinter W2 - шины получили средние оценки по всем параметрам.

Maxxis Premitra Snow WP6 - шины получили средние оценки за езду по мокрой и зимней дороге и "ниже среднего" за езду по сухому асфальту. Их можно назвать износостойкими, но они неэкономно расходуют топливо.

Kumho Wintercraft WP52 - шины показали хороший результат на зимней дороге и по части износостойкости, но оказались средними на мокрой дороге и отмечены как "ниже среднего" на сухой, также они повышают расход топлива.

Firestone Winterhawk 4 - шины хороши на мокрой и заснеженной дорогах и недостаточно хороши на сухой. Экономный расход топлива, средняя износостойкость.

Худшие шины размера 215/55 R17