Mercedes-Benz расследует дело о возгорании электрического EQA

Mercedes-Benz расследует инцидент со сгоревшим электрическим EQA. ЧП произошло в Великобритании: электрокар 2022 года с пробегом 28 тысяч километров неожиданно загорелся, пока был припаркован у гаража - огонь уничтожил машину и повредил гаражную дверь. Как сообщает BBC News, инцидент произошел еще на прошлой неделе, и Mercedes-Benz пообещал разобраться в причинах случившегося. На время расследования семье, владевшей сгоревшим электромобилем, предложили подменную машину, но они побоялись снова ездить на Мерседесе, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

По словам главы семейства, пожарные, прибывшие на место, смогли потушить огонь, однако EQA оказался полностью уничтожен. Пожар повредил и дверь гаража, у которого была припаркована машина, и, если бы не спасатели, то пламя могло перекинуться на сам дом. В разговоре с британскими СМИ владелец сгоревшего EQA заявил, что он обратился к Mercedes-Benz, но в компании его рассказ "не восприняли всерьез". Несмотря на это, автопроизводитель инициировал внутренние расследование, о результатах которого пока не сообщается.

Других случаев возгорания EQA до сих пор зафиксировано не было. Единственные две вещи, на которые жалуются владельцы электрокаров - на отсутствует руководства пользования в печатном виде и на проблемы с рулевым управлением, пишет Carscoops. Согласно британскому сайту Mercedes-Benz, цены на EQA начинаются от 49,7 тысячи фунтов стерлингов.

В Европе модель представлена с электромотором мощностью 190 лошадиных сил и тяговой батареей емкостью 66,5 киловатт-часа, одно заряда которой хватает на 426 километров. В Китае же есть модификация с тем же электродвигателем, но батарей на 73,5 киловатт-часа. Запас хода у такой версии - 619 километров по китайскому циклу CLTC.

В прошлом году Mercedes-Benz обновил EQA: с рестайлингом электрокар обзавелся "звездным" рисунком на глянцевой передней панели и светодиодной полосой, соединяющей дневные ходовые огни. Тогда же в салоне появился 10,25-дюймовый экран последней версии мультимедийной системы MBUX и система объемного звучания Burmester, которая поддерживает Dolby Atmos.