Под капот Daewoo Matiz установили 220-сильный V6

Daewoo Matiz оснастили двигателем V6 мощностью 220 сил. Необычный проект подготовили тюнеры из британского ателье PowerCrazy Automotive. Местный житель попросил специалистов установить под капот своей малолитражки самый большой мотор, который только поместится. В результате подбора выбор инженеров пал на 3,2-литровый V6 производства General Motors. Данным агрегатом оборудуют модели Opel и Vauxhall, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

В процессе модернизации тюнеры доработали систему впуска, а также изменили угол установки двигателя с помощью кастомных опор. На место штатного 800-кубового мотора мощностью 51 лошадиную силу встала 220-сильная "шестерка". Таким образом, миниатюрный хэтчбек стал в четыре раза мощнее. Агрегат работает в паре с пятиступенчатой "механикой".

Внешне тюнингованный Matiz практически не отличается от серийной модели. Заметить, что хэтчбек получил ряд изменений можно по вентилируемому капоту, а также 18-дюймовым колесными дискам Porsche и тормозными механизмами от "заряженного" Ford Focus RS.