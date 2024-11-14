Kia выпустила первый в своей истории пикап

Корейский автопроизводитель Kia представил первый в своей истории пикап Tasman. Об этом сообщает jalopnik.com, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Автомобиль будет предлагаться с двух- и однорядными кабинами, а также с "урезанной" кабиной на шасси. При длине 5400 мм в версии с двухрядной кабиной колесная база Kia Tasman составляет 3300 мм. Пикап сможет преодолевать броды глубиной до 800 мм.

В салоне установлены три экрана, смонтированные в едином блоке. Обивка салона выполнена из имитирующих кожу экологичных материалов. Также автомобиль получил премиальную акустику Harman-Kardon.

В Корее Tasman предложат с 2,5-литровым бензиновым силовым агрегатом мощностью 277 л.с. В зависимости от рынка, автомобиль будет доступен с шестиступенчатой механической и восьмиступенчатой автоматической коробками передач. Привод - задний или полный.