В мире впервые продали более полумиллиона автомобилей BYD за месяц

Китайский BYD впервые реализовал более полумиллиона машин за месяц. Компания, которой, помимо бренда BYD, принадлежат Denza, Fang Cheng Bao и YangWang, сохранила лидерство на китайском рынке по итогам октября 2024 года, сообщает портал "Китайские автомобили". Объемы реализации составили 502 657 машин всех марок, что является рекордным показателем. При этом продажи непосредственно BYD полумиллионный рубеж не преодолели - они составили 483 437 автомобилей. И все же это на 66,9 процента превосходит прошлогодний результат за тот же месяц, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Из опубликованной статистики следует, что легковых автомобилей без учета коммерческих в октябре продали 500 526 штук, из них лишь 31 192 машины купили за пределами Китая. На марку BYD пришлось 483 437 машин, еще 10 781 продала Denza, чуть больше шести тысяч - Fang Cheng Bao и всего 282 автомобиля реализовал люксовый YangWang.

Общий результат компании за январь-октябрь 2024 года достиг планки в 3,24 миллиона автомобилей, и с этим показателем она заняла 15 процентов всего рынка Китая. По оценкам "Китайских автомобилей", уже в обозримом будущем BYD может достигнуть доли в 20 процентов на китайском рынке, и тогда каждый пятый проданный в стане автомобиль будет носить трехбуквенную эмблему.

Ранее этой осенью BYD провела крупнейший в своей истории отзыв: он затронул 100 тысяч машин. Отзывная компания затронула модели Dolphin и Yuan Plus, у которых обнаружили опасный дефект контроллера электроусилителя руля. Закрытая крышка может задевать конденсаторы на плате блока управления ЭУР, провоцируя появление микротрещин. Во время езды эти трещины могут разрастаться, создавая риск коротких замыканий, перегрева и возгорания.