BMW выпустит особую спецверсию кроссовера X5

Немецкая компания BMW представит юбилейную версию кроссовера X5, сообщает auto.ru, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Версия Dark Flame, помимо очень богатой комплектации, отличается оригинальной отделкой с активным применением золотистых акцентов. Выпустят всего тысячу таких машин по цене 830 тыс. юаней", - говорится в сообщении.

Золотистые акценты можно увидеть на решетке радиатора, воздуховодах переднего бампера и окантовке остекления. Салон автомобиля отделан черной кожей с золотистой строчкой, а также алькантарой на потолке и карбоновыми накладками. Автомобиль оснащается 381-сильным мотором.

Модификация Dark Flame будет выпущена в честь 25-летия модели на рынке.