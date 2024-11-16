Роскошный седан Avatr 12 от Changan обрел ДВС и подешевел. В Поднебесной стартовали продажи четырёхдверки с 1,5-литровым бензиновым удлинителем хода. Такой заднеприводный гибрид способен проехать без подзарядки и дозаправки до 1155 километров, а цена ниже: от 270 до 300 тысяч юаней (38-42 тысячи долларов) в зависимости от комплектации. Для сравнения "чистый" электромобиль Avatr 12 стоит от 290 тысяч юаней (41 тысячу долларов), передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Avatr 12 с бензиновым ДВС представляет собой последовательный гибрид: турбомотор 1.5 (156 сил) с колёсами не связан и работает в роли генератора. Ёмкость тягового аккумулятора уменьшена до 39,05 киловатт-часа, но электромотор на задней оси дефорсирован чисто символически - до 314 сил и 367 Нм. Без активации ДВС такой электрокар может проехать 245 километров, а с учётом бензин-генератора - до 1155 километров (CLTC).

Одновременно слегка обновились электрические Avatr 12. Базовый заднеприводный вариант стал чуть мощнее (322 силы, 396 Нм) и обрёл более эффективную батарею, поэтому запас хода увеличился до 755 километров. Альтернатива - полноприводные версии с двухмоторной силовой установкой. После апгрейда отдача составляет 547 сил и 687 Нм, то есть мощность снизилась на 31 силу, а крутящий момент вырос на 37 Нм. Запас хода - 705 километров.