https://news.day.az/autonews/1704970.html Представлен новейший кроссовер Volkswagen Автокомпания Volkswagen представила в Китае новый кроссовер Volkswagen Tayron L. Об этом сообщает Autohome, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Своей внешностью новинка напоминает европейский Tayron и китайский Tiguan L. Также у всех трех моделей одинаковый размер колесной базы (2791 мм).
Представлен новейший кроссовер Volkswagen
Автокомпания Volkswagen представила в Китае новый кроссовер Volkswagen Tayron L. Об этом сообщает Autohome, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Своей внешностью новинка напоминает европейский Tayron и китайский Tiguan L. Также у всех трех моделей одинаковый размер колесной базы (2791 мм). Однако Tayron L отличается от них декоративными элементами и дизайном салона. Так, китайский кроссовер имеет трехэкранную панель и отдельный тачскрин для пассажира.
Volkswagen Tayron L доступен только с бензиновыми турбодвигателями. В начальной комплектации автомобиль оснащается мотором на 1,5 л (160 л.с.). Старт продаж новинки ожидается через две недели.
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