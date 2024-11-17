Представлен новейший кроссовер Volkswagen

Автокомпания Volkswagen представила в Китае новый кроссовер Volkswagen Tayron L. Об этом сообщает Autohome, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Своей внешностью новинка напоминает европейский Tayron и китайский Tiguan L. Также у всех трех моделей одинаковый размер колесной базы (2791 мм). Однако Tayron L отличается от них декоративными элементами и дизайном салона. Так, китайский кроссовер имеет трехэкранную панель и отдельный тачскрин для пассажира.

Volkswagen Tayron L доступен только с бензиновыми турбодвигателями. В начальной комплектации автомобиль оснащается мотором на 1,5 л (160 л.с.). Старт продаж новинки ожидается через две недели.